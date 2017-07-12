Хамес: "Я горжусь тем, что три года носил форму "Реала"



Колумбийский полузащитник Хамес Родригес, который перешел в "Баварию", попрощался с королевским клубом.

"Дорогие мадридисты! Я благодарен за три замечательных года, в течение которых я с гордостью носил форму "Реала". Я сохраню в своем сердце любовь к клубу. Успехов", – написал Хамес в своем твиттере.

Напомним, что "Бавария" арендовала футболиста на два года с правом последующего выкупа.

25-летний Родригес выступал за "Реал" с 2014 года, провел за клуб 110 матче и забил 36 голов.

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