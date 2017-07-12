Хамес: "Я горжусь тем, что три года носил форму "Реала"
Колумбийский полузащитник Хамес Родригес, который перешел в "Баварию", попрощался с королевским клубом.
"Дорогие мадридисты! Я благодарен за три замечательных года, в течение которых я с гордостью носил форму "Реала". Я сохраню в своем сердце любовь к клубу. Успехов", – написал Хамес в своем твиттере.
Напомним, что "Бавария" арендовала футболиста на два года с правом последующего выкупа.
25-летний Родригес выступал за "Реал" с 2014 года, провел за клуб 110 матче и забил 36 голов.
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|49
|6
|Герта
|34
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|7
|Фрайбург
|34
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|8
|Вердер Бремен
|34
|45
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|45
|10
|Шальке
|34
|43
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|34
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|12
|Байер Леверкузен
|34
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|13
|Аугсбург
|34
|38
|14
|Гамбург
|34
|38
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|Майнц 05
|34
|37
|16
|Вольфсбург
|34
|37
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|Ингольштадт
|34
|32
|18
|Дармштадт 98
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