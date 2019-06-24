Хамес: "Я ни разу не говорил с Зиданом. Решение зависит от "Реала"

Теги реал мадридхамес родригес

Хамес: "Я ни разу не говорил с Зиданом. Решение зависит от "Реала"
Колумбийский полузащитник "Реала" Хамес Родригес заявил, что он пока не знает, где будет выступать в следующем сезоне.

"В данный момент все мои мысли связаны со сборной Колумбии и Кубком Америки. Я не знаю, где буду играть. Решение зависит от "Реала". В клубе решения принимают много людей. Я ни разу не говорил с Зиданом", - цитирует Родригеса Marca.

Ранее сообщалось, что "Реал" намерен продать 27-летнего Родригеса в летнее трансферное окно и хочет получить за него 55 миллионов евро. Интерес к колумбийцу проявляют "Ювентус" и "Наполи". Последние два сезона хавбек провел в "Баварии" на правах аренды, но немецкий клуб не стал выкупать его трансфер.

Не пропустите: "Наполи" может оформить трансфер Родригеса в ближайшие часы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" отказал ПСЖ в обмене Неймара на Погба

"Манчестер Юнайтед" отказал ПСЖ в обмене Неймара на Погба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов