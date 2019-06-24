Хамес: "Я ни разу не говорил с Зиданом. Решение зависит от "Реала"



Колумбийский полузащитник "Реала" Хамес Родригес заявил, что он пока не знает, где будет выступать в следующем сезоне.

"В данный момент все мои мысли связаны со сборной Колумбии и Кубком Америки. Я не знаю, где буду играть. Решение зависит от "Реала". В клубе решения принимают много людей. Я ни разу не говорил с Зиданом", - цитирует Родригеса Marca.

Ранее сообщалось, что "Реал" намерен продать 27-летнего Родригеса в летнее трансферное окно и хочет получить за него 55 миллионов евро. Интерес к колумбийцу проявляют "Ювентус" и "Наполи". Последние два сезона хавбек провел в "Баварии" на правах аренды, но немецкий клуб не стал выкупать его трансфер.

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