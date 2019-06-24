Хамес: "Я ни разу не говорил с Зиданом. Решение зависит от "Реала"
Колумбийский полузащитник "Реала" Хамес Родригес заявил, что он пока не знает, где будет выступать в следующем сезоне.
"В данный момент все мои мысли связаны со сборной Колумбии и Кубком Америки. Я не знаю, где буду играть. Решение зависит от "Реала". В клубе решения принимают много людей. Я ни разу не говорил с Зиданом", - цитирует Родригеса Marca.
Ранее сообщалось, что "Реал" намерен продать 27-летнего Родригеса в летнее трансферное окно и хочет получить за него 55 миллионов евро. Интерес к колумбийцу проявляют "Ювентус" и "Наполи". Последние два сезона хавбек провел в "Баварии" на правах аренды, но немецкий клуб не стал выкупать его трансфер.
Не пропустите: "Наполи" может оформить трансфер Родригеса в ближайшие часы. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
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|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32