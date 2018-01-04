Хамес: "Я счастлив в "Баварии" и хочу выиграть с клубом все трофеи"
Колумбийский полузащитник "Баварии" Хамес Родригес заявил, что его все устраивает в мюнхенском клубе.
"Я счастлив в "Баварии" и доволен количеством игрового времени. Благодаря этому я сумел войти в игровой ритм. Я не вижу большой разницы между "Реалом" и "Баварией". Это два схожих топ-клуба, которые всегда стремятся к победе. Я хочу выиграть с "Баварией" все трофеи и мы можем это сделать", - приводит слова Родригеса официальный сайт клуба.
Напомним, что в данный момент "Бавария" лидирует в Бундеслиге, а также вышла в 1/8 финала Лиги Чемпионов и четвертьфинал Кубка Германии.
Ранее сообщалось, что Хамес хочет летом вернуться в "Реал", которому принадлежит его трансфер.
Не пропустите: "Реал" рассматривает вариант с подписанием бывшего хавбека "Барселоны". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|17
|41
|2
|Шальке
|17
|30
|3
|Боруссия Дортмунд
|17
|28
|4
|Байер Леверкузен
|17
|28
|5
|РБ Лейпциг
|17
|28
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|26
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|26
|9
|Аугсбург
|17
|24
|10
|Герта
|17
|24
|11
|Ганновер 96
|17
|23
|12
|Вольфсбург
|17
|19
|13
|Фрайбург
|17
|19
|14
|Штутгарт
|17
|17
|15
|Майнц 05
|17
|17
|16
|Вердер Бремен
|17
|15
|17
|Гамбург
|17
|15
|18
|Кельн
|17
|6