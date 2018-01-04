Хамес: "Я счастлив в "Баварии" и хочу выиграть с клубом все трофеи"

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Хамес: "Я счастлив в "Баварии" и хочу выиграть с клубом все трофеи"
Колумбийский полузащитник "Баварии" Хамес Родригес заявил, что его все устраивает в мюнхенском клубе.

"Я счастлив в "Баварии" и доволен количеством игрового времени. Благодаря этому я сумел войти в игровой ритм. Я не вижу большой разницы между "Реалом" и "Баварией". Это два схожих топ-клуба, которые всегда стремятся к победе. Я хочу выиграть с "Баварией" все трофеи и мы можем это сделать", - приводит слова Родригеса официальный сайт клуба.

Напомним, что в данный момент "Бавария" лидирует в Бундеслиге, а также вышла в 1/8 финала Лиги Чемпионов и четвертьфинал Кубка Германии.

Ранее сообщалось, что Хамес хочет летом вернуться в "Реал", которому принадлежит его трансфер.

Не пропустите: "Реал" рассматривает вариант с подписанием бывшего хавбека "Барселоны". | http://soccernews.ru

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