Хамес задумался о возвращении в Европу

Фото твиттер Хамеса Родригеса

Полузащитник "Аль-Райяна" Хамес Родригес может продолжить карьеру в Турции, сообщает Sporx.

По информации источника, 30-летний футболист входит в сферу интересов "Галатасарая".

Сам колумбиец склоняется к тому, чтобы по окончании этого сезона вернуться в Европу.

В составе "Аль-Райяна" Хамес забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

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