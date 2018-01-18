Хамес: "Зидан был моим кумиром"

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", высказался о своих взаимоотношениях с главным тренером королевского клуба Зинедином Зиданом.

" Как футболист, Зидан был моим кумиром, он был великим игроком. Он обладал многими качествами. Моя статистика была хороша в "Реале", но у каждого тренера есть свои любимые игроки, и это вполне обыденно. Я не знаю, хорошо или плохо оценивал мою игру Зидан, но каждый тренер делает свой выбор. Не могу сказать, был ли он несправедлив ко мне ", - цитирует 26-летнего хавбека Le 10 Sport.

Напомним, "Реал" возглавил рейтинг лучших клубов мира 2017-го года. | soccernews.ru