Хамеса предложили "Зениту"

Фото: инстаграм Хамеса/Автор неизвестен

Хавбек английского "Эвертона" Хамес Родригес может перейти в российскую премьер-лигу, сообщает Caracol Radio.

По информации источника, представитель футболиста Жорже Мендеш предлагает услуги своего клиента "Зениту".

Такие же предложения также были отправлены ПСЖ, "Милану", "Роме", "Атлетико", "Севилье" и "Аяксу". Однако ни один из клубов пока не обозначил свою заинтересованность в колумбийском полузащитнике.

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