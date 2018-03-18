Хамесом интересуется гранд из АПЛ
Полузащитником мюнхенской "Баварии" Хамесом Родригесом, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", интересуется "Манчестер Юнайтед".
Как информирует испанская пресса, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью рассматривает 26-летнего хавбека в качестве одного из вариантов усиления средней линии своей команды в летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Хамес забил 4 мяча и сделал 8 результативных передач в 26 матчах за "Баварию".
Напомним, Моуринью остался недоволен игрой "Манчестер Юнайтед" в матче с "Брайтоном". | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|81
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Ливерпуль
|31
|63
|4
|Тоттенхэм
|30
|61
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|31
|40
|10
|Борнмут
|31
|36
|11
|Уотфорд
|31
|36
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|31
|31
|16
|Кристал Пэлас
|31
|30
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|18
|Саутгемптон
|30
|28
|19
|Сток Сити
|31
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
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|20