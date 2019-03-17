Хамесом заинтересовался клуб АПЛ

Хавбек "Баварии" Хамес Родригес, права на которого принадлежат "Реалу", летом может оказаться в Англии.

Как сообщает Goal.com, 27-летний колумбиец попал в сферу интересов "Арсенала", который рассматривает его в качестве замены Аарону Рэмзи.

Напомним, что у "Баварии" есть право выкупа Хамеса за 42 миллиона евро. Если игрок по окончании аренды вернется в "Реал", то клуб готов продать его за 50 миллионов.

В этом сезоне Хамес провел 23 игры, в которых отметился 7 голами и 6 ассистами.

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