Хамесу поставили диагноз

Полузащитнику мюнхенской "Баварии" Хамесу Родригесу, который из-за травмы не смог доиграть субботний матч Бундеслиги против менхенгладбахской "Боруссии", был поставлен диагноз.

Как информирует официальный сайт действующего чемпиона Германии, у 26-летнего хавбека было выявлено сотрясение головного мозга. "Несколько дней колумбиец будет находиться под наблюдением врача после чего сможет вновь приступить к тренировкам", - сказано в заявлении клуба.

Напомним, "Бавария" ведет переговоры по трансферу форварда сборной Германии. | soccernews.ru