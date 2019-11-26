"Хаммарбю" опроверг подписание контракта с Ибрагимовичем

Представитель "Хаммарбю" отреагировал на намёк форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.

Напомним, что 38-летний футболист опубликовал в инстаграме видеоролик с футболкой шведского клуба и своей фамилией на ней.

Менеджер по коммуникациям "Хаммарбю" Аксель Першаген утверждает, что контракт со звёздным нападающим не подписывался.

"Златан ещё не присоединился к нам. Если бы он подписал контракт, вы бы увидели это на нашем сайте", - цитирует Першагена Goal.com.

Не пропустите: Моуринью исключил возможность появления в "Тоттенхэме" Ибрагимовича. | http://soccernews.ru