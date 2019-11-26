"Хаммарбю" опроверг подписание контракта с Ибрагимовичем
Представитель "Хаммарбю" отреагировал на намёк форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.
Напомним, что 38-летний футболист опубликовал в инстаграме видеоролик с футболкой шведского клуба и своей фамилией на ней.
Менеджер по коммуникациям "Хаммарбю" Аксель Першаген утверждает, что контракт со звёздным нападающим не подписывался.
"Златан ещё не присоединился к нам. Если бы он подписал контракт, вы бы увидели это на нашем сайте", - цитирует Першагена Goal.com.
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