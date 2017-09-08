Хамшик: "Было трудно отказать "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник итальянского "Наполи" Марек Хамшик высказался об интересе английского "Манчестер Юнайтед" к своей персоне.

"Было очень трудно отказать, это было самым сложным решением в моей карьере. Я могу закончить свою карьеру здесь, возможно, после выигрыша скудетто. Но я надеюсь, что мне не придется ждать этого, пока мне исполнится 40", - цитирует 30-летнего хавбека SquawkaNews.

Напомним, в ноябре "Манчестер Юнайтед" продлит контракт с Моуриньо. | soccernews.ru