Хамшик: "Матч с "Ювентусом" будет сродни дерби"

Хавбек "Наполи" Марек Хамшик прокомментировал предстоящую игру против "Ювентуса".

"Это будет восхитительная ночь для Кальчо. "Ювентус" - одна из лучших команд Италии. Матч будет сродни дерби. Как справится "Наполи"? Мы компактно обороняемся и пропускаем меньше голов. Защита выигрывает чемпионаты. Мы сильны и впереди. Если не забью я, кто-то сделает это за меня.

В каждом матче есть свои сложности. Будет непросто, но я хочу похвалить "Наполи". Мы не проиграли в 25 матчах Серии А" - приводит слова Хамшика GianlucaDiMarzio.com.

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