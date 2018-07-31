Хамшик мог оказаться в "Барселоне"

Теги наполибарселонамарек хамшик

Хамшик мог оказаться в "Барселоне"

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик этим летом мог оказаться в "Барселоне", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, представители звёздного словака предложили каталонскому клубу купить хавбека, однако "сине-гранатовые" ответили отказом.

В "Барселоне" посчитали, что игрок такого плана, как Хамшик, сейчас команде не нужен.

Не пропустите: "Барселона" намерена продлить контракт с ключевым защитником. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов