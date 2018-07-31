Хамшик мог оказаться в "Барселоне"

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик этим летом мог оказаться в "Барселоне", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, представители звёздного словака предложили каталонскому клубу купить хавбека, однако "сине-гранатовые" ответили отказом.

В "Барселоне" посчитали, что игрок такого плана, как Хамшик, сейчас команде не нужен.

Не пропустите: "Барселона" намерена продлить контракт с ключевым защитником. | http://soccernews.ru