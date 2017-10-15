Хамшик: "Мы видим собственное положение в таблице, однако это только начало"

Хавбек "Наполи" Марек Хамшик поделился мнением о матче против "Ромы" (1:0).

"Это была очень сложная игра, мы играли против сильной команды. Мы приехали на матч в хорошей форме, оставались сконцентрированными до конца и выиграли встречу. Это фантастика.

Мы видим собственное положение в таблице, однако это только начало и впереди нас ждет еще долгий сезон" - приводит слова Хамшика Football Italia.

Смотрите также обзор матча "Рома" - "Наполи". | http://soccernews.ru