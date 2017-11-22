Хамшик: "Надеемся, что "Манчестер Сити" поможет нам выйти в плей-офф"

Полузащитник и капитан "Наполи" Марек Хамшик надеется на то, что его команда все же пробьется в плей-офф Лиги Чемпионов.

Вчера итальянцы одержали победу над "Шахтёром" (3:0) и теперь в заключительном туре "Наполи" нужно обыгрывать "Фейеноорд". Для выхода из группы неаполитанцам нужно надеяться на победу "Манчестер Сити" над "Шахтером".

"Мы должны были выиграть, чтобы остаться в гонке за место в плей-офф, и мы сделали это. Первый тайм получился непростым, потому что "Шахтёр" — хорошая команда. Но после забитого гола нам стало легче.

Нам нужно сосредоточиться на своей игре и надеяться, что "Манчестер Сити" поможет нам выйти в плей-офф", - сказал он.

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