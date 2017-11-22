Хамшик: "Надеемся, что "Манчестер Сити" поможет нам выйти в плей-офф"

Теги манчестер ситимарек хамшикнаполи

Хамшик: "Надеемся, что "Манчестер Сити" поможет нам выйти в плей-офф"Полузащитник и капитан "Наполи" Марек Хамшик надеется на то, что его команда все же пробьется в плей-офф Лиги Чемпионов.

Вчера итальянцы одержали победу над "Шахтёром" (3:0) и теперь в заключительном туре "Наполи" нужно обыгрывать "Фейеноорд". Для выхода из группы неаполитанцам нужно надеяться на победу "Манчестер Сити" над "Шахтером".

"Мы должны были выиграть, чтобы остаться в гонке за место в плей-офф, и мы сделали это. Первый тайм получился непростым, потому что "Шахтёр" — хорошая команда. Но после забитого гола нам стало легче.

Нам нужно сосредоточиться на своей игре и надеяться, что "Манчестер Сити" поможет нам выйти в плей-офф", - сказал он.

Читайте: Сарри: "Мы доказали, что не утратили интерес к Лиге Чемпионов"  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-10 полузащитников в истории Лиги Чемпионов

Топ-10 полузащитников в истории Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Манчестер Юнайтед 5 12
2 Базель 5 9
3 ЦСКА Москва 5 9
4 Бенфика 5 0
Группа B М О
1 ПСЖ 5 15
2 Бавария Мюнхен 5 12
3 Селтик 5 3
4 Андерлехт 5 0
Группа C М О
1 Челси 5 10
2 Рома 5 8
3 Атлетико Мадрид 5 6
4 Карабах 5 2
Группа D М О
1 Барселона 5 11
2 Ювентус 5 8
3 Спортинг Лиссабон 5 7
4 Олимпиакос Пирей 5 1
Группа E М О
1 Ливерпуль 5 9
2 Севилья 5 8
3 Спартак Москва 5 6
4 Марибор 5 2
Группа F М О
1 Манчестер Сити 5 15
2 Шахтер Донецк 5 9
3 Наполи 5 6
4 Фейеноорд 5 0
Группа G М О
1 Бешикташ 5 11
2 Порту 5 7
3 РБ Лейпциг 5 7
4 Монако 5 2
Группа H М О
1 Тоттенхэм 5 13
2 Реал Мадрид 5 10
3 Боруссия Дортмунд 5 2
4 АПОЭЛ 5 2
Полная таблица

топ-5 тегов