Хамшик: "Наполи" будет сражаться с "Ювентусом" за скудетто"
Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик считает, что его команда может стать чемпионом Италии в новом сезоне.
"Игроки "Наполи" настроены оптимистично. Наш клуб не потерял ни одного игрока и это доказывает, что мы можем добиться своих целей. Думаю, что это самый сильный состав "Наполи" за все то время, что я играю за клуб. Руководство попросило нас выйти из отпуска на неделю раньше и мы хорошо это восприняли. Уверен, что это только поможет нам прогрессировать.
Нам тренер Сарри является первым, кто верит в чемпионский титул. Мы будем бороться за скудетто до конца. В минувшем сезоне наша игра была основана на красивой игре и умной тактике. За игрой "Наполи" было приятно наблюдать. К примеру, с "Ювентусом" все было не так", - приводит слова Хамшика Football Italia.
Стоит отметить, что за последние пять лет "Наполи" по два раза занимал в Серии А второе и третье места.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|91
|2
|Рома
|38
|87
|3
|Наполи
|38
|86
|4
|Аталанта
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|70
|6
|Милан
|38
|63
|7
|Интер Милан
|38
|62
|8
|Фиорентина
|38
|60
|9
|Торино
|38
|53
|10
|Сампдория
|38
|48
|11
|Кальяри
|38
|47
|12
|Сассуоло
|38
|46
|13
|Удинезе
|38
|45
|14
|Кьево
|38
|43
|15
|Болонья
|38
|41
|16
|Дженоа
|38
|36
|17
|Кротоне
|38
|34
|18
|Эмполи
|38
|32
|19
|Палермо
|38
|26
|20
|Пескара
|38
|18