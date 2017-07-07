Хамшик: "Наполи" будет сражаться с "Ювентусом" за скудетто"

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Хамшик: "Наполи" будет сражаться с "Ювентусом" за скудетто"

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик считает, что его команда может стать чемпионом Италии в новом сезоне. 

"Игроки "Наполи" настроены оптимистично. Наш клуб не потерял ни одного игрока и это доказывает, что мы можем добиться своих целей. Думаю, что это самый сильный состав "Наполи" за все то время, что я играю за клуб. Руководство попросило нас выйти из отпуска на неделю раньше и мы хорошо это восприняли. Уверен, что это только поможет нам прогрессировать.

Нам тренер Сарри является первым, кто верит в чемпионский титул. Мы будем бороться за скудетто до конца. В минувшем сезоне наша игра была основана на красивой игре и умной тактике. За игрой "Наполи" было приятно наблюдать. К примеру, с "Ювентусом" все было не так", - приводит слова Хамшика Football Italia.

Стоит отметить, что за последние пять лет "Наполи" по два раза занимал в Серии А второе и третье места.

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