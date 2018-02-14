Хамшик: "Наполи" пора стать чемпионом Италии"



Капитан "Наполи" Марек Хамшик считает, что у него команды хорошие шансы выиграть Серию А.

"Пройдено уже больше половины сезона и мы лидируем вместе с "Ювентусом". Другие соперники отстали от нас. Возможно, в ближайшие годы у нас не будет такого шанса выиграть скудетто. "Ювентус" является топ-клубом, стоимостью игроков которого составляет около 600 миллионов евро. Мы близки к успехи. "Наполи" пора стать чемпионом Италии. Мы голодны до трофеев и в этом наше преимущество", - приводит слова Хамшика Sport1.de.

После 24 туров "Наполи" лидирует в Серии А и на одно очко опережает "Ювентус".

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