Хамшик: "Не могу взять номер Марадоны, пусть он останется в неприкосновенности"

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Хамшик: "Не могу взять номер Марадоны, пусть он останется в неприкосновенности"
Словацкий полузащитник "Наполи" Марек Хамшик заявил, что он предан неаполитанскому клубу.

"Могу ли я взять 10-й номер, под которым играл Марадона? Нет, пусть он останется в неприкосновенности. Будет лучше, если когда-нибудь выведут из обращения мой 17-й номер. Это покажет, что я оказал влияние на историю клуба.

Я горжусь тем, что фанаты "Милана" приводили меня в пример Доннарумме. Я продолжаю играть за "Наполи", так как это подсказывает мне делать мое сердце. Я горжусь этим и намерен продолжать выступать за этот клуб", - приводит слова Хамшика Football Italia.

Напомним, что 29-летний Хамшик выступает за "Наполи" с 2007 года и со 113 голами является вторым бомбардиром в истории клуба, уступая только Марадоне (115). 

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