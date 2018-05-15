Хамшик: "Никогда не думал, что проведу 500 матчей за "Наполи"

Теги марек хамшикнаполи

Хамшик: "Никогда не думал, что проведу 500 матчей за "Наполи"Капитан "Наполи" Марек Хамшик провел свой 500-ю игру в составе неаполитанцев в минувшие выходные.

По словам хавбека, он никогда не надеялся достичь такой отметки.

"Я хорошо помню свой первый матч за "Наполи". Это было в августе 2007 года, мы играли с "Чезеной" в Кубке Италии и выиграли со счетом 4:0. Я сыграл в том матче все 90 минут и забил гол. Никогда не думал, что проведу 500 матчей за "Наполи". Это просто цифры, статистика, но я очень рад и ценю это достижение", - сказал футболист.

Читайте: Агент прокомментировал слухи о возможном трансфере Хамшика в "Челси" | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 37 92
2 Наполи 37 88
3 Рома 37 74
4 Лацио 37 72
5 Интер Милан 37 69
6 Милан 37 61
7 Аталанта 37 60
8 Фиорентина 37 57
9 Сампдория 37 54
10 Торино 37 51
11 Сассуоло 37 43
12 Дженоа 37 41
13 Болонья 37 39
14 Кьево 37 37
15 Удинезе 37 37
16 Кальяри 37 36
17 СПАЛ 37 35
18 Кротоне 37 35
19 Хеллас Верона 37 25
20 Беневенто 37 21
Полная таблица

топ-5 тегов