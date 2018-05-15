Хамшик: "Никогда не думал, что проведу 500 матчей за "Наполи"

Капитан "Наполи" Марек Хамшик провел свой 500-ю игру в составе неаполитанцев в минувшие выходные.

По словам хавбека, он никогда не надеялся достичь такой отметки.

"Я хорошо помню свой первый матч за "Наполи". Это было в августе 2007 года, мы играли с "Чезеной" в Кубке Италии и выиграли со счетом 4:0. Я сыграл в том матче все 90 минут и забил гол. Никогда не думал, что проведу 500 матчей за "Наполи". Это просто цифры, статистика, но я очень рад и ценю это достижение", - сказал футболист.

Читайте: Агент прокомментировал слухи о возможном трансфере Хамшика в "Челси" | soccernews.ru