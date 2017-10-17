Хамшик о матче с "Манчестер Сити": "Нас ждёт интересное испытание"

Капитан "Наполи" Марек Хамшик высказался в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

"Нас ждёт интересное испытание, ведь обе команды демонстрируют привлекательный футбол. Уверен, что болельщики захотят посмотреть на соперников, которые стремятся играть в свой лучший футбол. Понимаем, что нам будет непросто, ведь мы встречаемся с крайне сильным оппонентом. Наша задача - сыграть хорошо, но самое важное - это результат, набранные очки" - приводит слова Хамшика официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Манчестер Сити" – "Наполи" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru