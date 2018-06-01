Хамшик остаётся в "Наполи"

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Хамшик остаётся в "Наполи"

Рихард Хамшик, отец полузащитника "Наполи" Марека Хамшика, прояснил будущее своего сына.

"Марек всегда говорил, что собирается отработать контракт с "Наполи". У него соглашение на два года с возможностью продления ещё на сезон. Разговоры про Китай - это домыслы прессы. Анчелотти звонил Мареку, и сын рад звонку и роли, которая у него может быть в новом сезоне" - сказал Хамшик-старший.

Ранее сообщалось, что подписать 30-летнего словака хотели "Гуанчжоу Эвергранд" и "Шаньдун Лунэн".

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