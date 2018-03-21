Хамшик перенес операцию по удалению миндалин

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Хамшик перенес операцию по удалению миндалин

Словацкий полузащитник "Наполи" Марек Хамшик перенес операцию по удалению миндалин.

"У меня были проблемы со здоровьем в последние несколько месяцев. Врачи посоветовали мне удалить миндалины. Я хотел сделать операцию летом, но она состоялась сегодня утром", - приводит слова Хамшика его официальный сайт. 

Ожидается, что в четверг хавбек будет выписан из больницы.

В нынешнем сезоне 30-летний Хамшик провел 40 матчей за "Наполи", забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

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