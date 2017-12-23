Хамшик побил рекорд Марадоны по количеству голов за "Наполи"

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Хамшик побил рекорд Марадоны по количеству голов за "Наполи"

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик поразил ворота "Сампдории" в матче 18-го тура итальянской Серии А.

Этот гол стал для 30-летнего словака 116-м в составе неаполитанцев. Таким образом, он побил рекорд легендарного аргентинца Диего Марадоны по количеству забитых мячей за "партенопейцев".

Напомним, что Хамшик выступает за "Наполи" с 2007 года. 

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