Хамшик поделился ожиданиями от матчей с "Удинезе" и "Ювентусом"

Хавбек "Наполи" Марек Хамшик прокомментировал предстоящие матчи против "Удинезе" и "Ювентуса".

"Сейчас для нас настал важный период, учитывая два следующих матча, но сейчас мы можем думать только об "Удинезе". Мы сыграем на сложном поле, к тому же это будет дебют тренера Оддо. Сарри не нужно нам ничего объяснять, мы и сами понимаем, что будет сложно.

Станет ли игра "Наполи" - "Ювентус" решающим в вопросе Скудетто? Рано о таком говорить, но да, это будет важный матч, и мы постараемся сохранить лицо перед нашими фанатами" - приводит слова Хамшика Football Italia.

Игра с "Удинезе" состоится 26 ноября, а с "Ювентусом" - 1 декабря.

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