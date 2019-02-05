Хамшик подписал контракт с китайским клубом

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Хамшик подписал контракт с китайским клубом

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик подписал контракт с "Далянь Ифан", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, 31-летний словак заключил с китайским клубом соглашение, рассчитанное на три года. Его зарплата в Поднебесной составит 9 миллионов евро за сезон плюс бонусы.

За своего капитана неаполитанцы выручили около 15 миллионов евро.

Хамшик выступал за "Наполи" с 2007 года, сыграл 520 матчей, забил 121 гол и сделал 111 ассистов.

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