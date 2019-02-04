Хамшик подтвердил скорый уход из "Наполи"

Капитан "Наполи" Марек Хамшик намекнул на скорый уход из клуба.

"Здесь, в Неаполе, я оставляю свое сердце" - заявил 31-летний словак.

Напомним, что новым клубом Хамшика должен стать китайский "Далянь Ифан". Сумма сделки составит 20 миллионов евро включая бонусы.

Хамшик провел за "Наполи" 520 игр, в которых отметился 121 голом и 111 результативными передачами.

Читайте также: Игрок "Эмполи" может перейти в "Наполи". | http://soccernews.ru