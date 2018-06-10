Хамшик получил предложение из Китая
Хавбек "Наполи" Марек Хамшик может продолжить карьеру в Китае.
Как сообщает Football Italia, игроком интересуется "Гуанчжоу Эвергранд", который готов выложить за словака 30 миллионов евро.
Самому Хамшику было предложено соглашение до 2021 года, по которому он будет получать 18 миллионов в год.
Читайте также: "Наполи" определился с заменой для Хамшика. | http://soccernews.ru
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