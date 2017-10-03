Хамшик пообещал побить рекорд Марадоны

Полузащитник и капитан "Наполи" Марек Хамшик заявил о планах побить рекорд Диего Марадоны по количеству голов за неаполитанский клуб.

"Я действительно хочу побить рекорд Диего. Но я думаю о результатах команды, это важнее. Когда это произойдёт, то произойдёт", - сказал он.

На счету Хамшика 463 матча за "Наполи", в которых он забил 115 голов. Ровно столько же забил легендарный аргентинец. | http://soccernews.ru