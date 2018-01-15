Хамшик пообещал завершить карьеру в "Наполи"

Капитан "Наполи" Марек Хамшик пообещал завершить карьеру в неаполитанском клубе.

"Клуб купил меня, когда я был ещё ребёнком. Мне было 20 лет, но я никогда не сожалел о принятом решении. Я счастлив в Неаполе, как и моя семья. Здесь я чувствую себя как дома. В профессиональном и человеческом плане в Неаполе у меня есть всё, что нужно. Несмотря на то, что в футболе не стоит делать прогнозы, я полагаю, что закончу карьеру здесь" - приводит слова 30-летнего словака Corriere Dello Sport.

Напомним, что Хамшик выступает за "Наполи" с 2007 года. Его контракт с клубом истекает через 2,5 сезона.

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