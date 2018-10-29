Хамшик повторил рекорд "Наполи" по количеству сыгранных матчей
Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик принял участие в матче 10-го тура итальянской Серии А против "Ромы".
Эта игра стала для 31-летнего словака 511-й в составе неаполитанцев. Таким образом, он повторил рекорд клуба по количеству проведённых поединков.
Также 511 матчей за "Наполи" в активе защитника Джузеппе Брусколотти, выступавшего за "партенопейцев" с 1972 по 1988 год.
Хамшик защищает цвета "Наполи" с 2007 года. На его счету уже числится рекорд по числу забитых голов - 120 во всех турнирах. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Зенит" может сегодня оформить трансфер Азмуна
-
"Милан" подписал защитника молодежной сборной Португалии
-
Он велик как личность: Коутиньо ярко высказался о Месси
-
Нико Ковач рассказал о трансферных планах "Баварии"
-
Онлайн-трансляция закрытия трансферного окна в Европе
-
Неймар взбесился, когда его спросили о возвращении в "Барсу". Очень грубый ответ
-
Одаренный футболист: Сульшер прокомментировал продление контракта "МЮ" с Мартиалем
-
"Ньюкасл" арендовал игрока "Монако" Барреку
-
Он поможет нам: Эмери прокомментировал переход Суареса в "Арсенал"
-
Мартиаль подписал с новый контракт с "Манчестер Юнайтед"
-
Защитник "Тулузы" Тодибо перейдёт в "Барселону"
-
Рабьо приостановил переговоры с "Барселоной"
-
Башкиров подписал контракт с "Рубином"
-
Газизов рассказал о трансферных планах "Уфы"
-
"Манчестер Сити" подписал капитана юношеской сборной Хорватии
-
"Монако" играет плохо из-за Головина: Дзюба подшутил над партнером по сборной
-
Гендиректор "Анжи" прояснил ситуацию с газоном на стадионе "Анжи Арена"
-
"Арсенал" объявил о переходе Дениса Суареса
-
Переход Кастро из "Атлетико" стал рекордным в истории "Вулверхэмптона"
-
Хорошо подготовлен: Маркизио ярко высказался о Семаке
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер Милан
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|21
|28
|13
|Дженоа
|21
|23
|14
|Кальяри
|21
|21
|15
|СПАЛ
|21
|21
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|21
|17
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|21
|8