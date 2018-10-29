Хамшик повторил рекорд "Наполи" по количеству сыгранных матчей

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик принял участие в матче 10-го тура итальянской Серии А против "Ромы".

Эта игра стала для 31-летнего словака 511-й в составе неаполитанцев. Таким образом, он повторил рекорд клуба по количеству проведённых поединков.

Также 511 матчей за "Наполи" в активе защитника Джузеппе Брусколотти, выступавшего за "партенопейцев" с 1972 по 1988 год.

Хамшик защищает цвета "Наполи" с 2007 года. На его счету уже числится рекорд по числу забитых голов - 120 во всех турнирах. | http://soccernews.ru