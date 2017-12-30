Хамшик приносит "Наполи" минимальную победу над "Кротоне"

В рамках 19-го тура итальянской Серии А "Наполи" на выезде одолел "Кротоне" благодаря единственному голу Марека Хамшика в первом тайме.

"Кротоне" – "Наполи" - 0:1

Гол: Хамшик, 17 - 0:1.

"Кротоне": Кордац, Симич (Сампиризи, 46), Мартелла, Фараони (Ромеро, 81), Чеккерини, Роден, Барберис (Крочата, 73), Мандрагора, Стоян, Тротта, Будимир.

"Наполи": Рейна, Альбиоль, Хюсай, Маджо, Кулибали, Хамшик, Жоржиньо (Диавара, 77), Кальехон, Аллан, Инсинье (Зелиньски, 67), Мертенс (Рог, 89).

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