Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик принял окончательное решение по своему будущему.

Как сообщает Football Italia, 30-летний словак намерен продолжить выступать за "партенопейцев".

Хамшиком интересовались "Зенит" и китайские клубы, однако ни одно из поступивших предложений футболиста не устроило.

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