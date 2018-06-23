Хамшик принял окончательное решение по своему будущему

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Хамшик принял окончательное решение по своему будущему

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик принял окончательное решение по своему будущему.

Как сообщает Football Italia, 30-летний словак намерен продолжить выступать за "партенопейцев".

Хамшиком интересовались "Зенит" и китайские клубы, однако ни одно из поступивших предложений футболиста не устроило.

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