Хамшик принял решение по своей карьере

Теги наполимарек хамшиккарло анчелотти

Хамшик принял решение по своей карьере

Словацкий полузащитник "Наполи" Марек Хамшик заявил, что он принял решение остаться в клубе.

"Я решил остаться в "Наполи" после разговора с Карло Анчелотти. Он несколько раз звонил мне, когда я был в отпуске в Словакии и убедил не покидать команду. Я доволен этим решением, так как я счастлив в "Наполи", - приводит слова Хамшика сайт Джанлуки ди Марцио.

Стоит отметить, что активный интерес к хавбеку проявляли китайские клубы, которые предлагали ему отличные финансовые условия.

В прошлом сезоне 30-летний Хамшик провел за "Наполи" 49 матчей и забил 7 голов.

Не пропустите: "Наполи" принял окончательное решение по Мертенсу. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 23 июля

Главные новости дня: 23 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов