Хамшик принял решение по своей карьере

Словацкий полузащитник "Наполи" Марек Хамшик заявил, что он принял решение остаться в клубе.

"Я решил остаться в "Наполи" после разговора с Карло Анчелотти. Он несколько раз звонил мне, когда я был в отпуске в Словакии и убедил не покидать команду. Я доволен этим решением, так как я счастлив в "Наполи", - приводит слова Хамшика сайт Джанлуки ди Марцио.

Стоит отметить, что активный интерес к хавбеку проявляли китайские клубы, которые предлагали ему отличные финансовые условия.

В прошлом сезоне 30-летний Хамшик провел за "Наполи" 49 матчей и забил 7 голов.

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