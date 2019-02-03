Хамшик продолжит карьеру в Китае: новые детали трансфера
Капитан "Наполи" Марек Хамшик в ближайшее время станет игроком "Далянь Ифан", сообщает итальянская пресса.
О трансфере 31-летнего словака китайский клуб может объявить уже в понедельник, 4 февраля. Полузащитник даже оповестил партнёров по команде о своём скором уходе.
Ранее стало известно, что неаполитанцы заработают на продаже звёздного хавбека 15 миллионов евро. Сам футболист подпишет трёхлетний контракт с зарплатой 9 миллионов евро за сезон.
Хамшик выступал за "Наполи" с 2007 года, сыграл 520 матчей, забил 121 гол и сделал 111 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|60
|2
|Наполи
|22
|51
|3
|Интер Милан
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|22
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|22
|31
|10
|Торино
|22
|31
|11
|Сассуоло
|22
|30
|12
|Парма
|22
|29
|13
|Дженоа
|22
|24
|14
|СПАЛ
|22
|22
|15
|Кальяри
|21
|21
|16
|Удинезе
|22
|19
|17
|Эмполи
|22
|18
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|22
|9