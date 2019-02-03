Хамшик продолжит карьеру в Китае: новые детали трансфера

Капитан "Наполи" Марек Хамшик в ближайшее время станет игроком "Далянь Ифан", сообщает итальянская пресса.

О трансфере 31-летнего словака китайский клуб может объявить уже в понедельник, 4 февраля. Полузащитник даже оповестил партнёров по команде о своём скором уходе.

Ранее стало известно, что неаполитанцы заработают на продаже звёздного хавбека 15 миллионов евро. Сам футболист подпишет трёхлетний контракт с зарплатой 9 миллионов евро за сезон.

Хамшик выступал за "Наполи" с 2007 года, сыграл 520 матчей, забил 121 гол и сделал 111 ассистов.

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