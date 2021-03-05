Хамшик продолжит карьеру в Швеции

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Хамшик продолжит карьеру в Швеции

Известный словацкий футболист Марек Хамшик близок к подписанию контракта с "Гетеборгом".

По информации Expressen, стороны уже договорились о переходе. Для завершения сделки полузащитнику осталось пройти медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что 33-летний хавбек ушёл на правах свободного агента из "Далянь Ифан" и в скором времени присоединится к "Словану" из Братиславы.

Также зимой Хамшик мог оказаться в одном из клубов РПЛ. Среди претендентов назывались ЦСКА, "Локомотив" и "Рубин".

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