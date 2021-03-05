Хамшик продолжит карьеру в Швеции
Известный словацкий футболист Марек Хамшик близок к подписанию контракта с "Гетеборгом".
По информации Expressen, стороны уже договорились о переходе. Для завершения сделки полузащитнику осталось пройти медицинское обследование.
Ранее сообщалось, что 33-летний хавбек ушёл на правах свободного агента из "Далянь Ифан" и в скором времени присоединится к "Словану" из Братиславы.
Также зимой Хамшик мог оказаться в одном из клубов РПЛ. Среди претендентов назывались ЦСКА, "Локомотив" и "Рубин".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Норрчепинг
|30
|66
|2
|ИФК Гетеборг
|30
|63
|3
|АИК
|30
|61
|4
|Эльфсборг
|30
|55
|5
|Мальме ФФ
|30
|54
|6
|Дьюргорден
|30
|51
|7
|Хеккен
|30
|45
|8
|Хельсингборг
|30
|37
|9
|Эребру
|30
|37
|10
|Гефле
|30
|36
|11
|Хаммарбю
|30
|33
|12
|ГИФ Сундсвалл
|30
|32
|13
|Кальмар
|30
|31
|14
|Фалкенберг
|30
|25
|15
|Хальмстад
|30
|21
|16
|Отвидаберг
|30
|15