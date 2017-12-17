Хамшик прокомментировал повторение рекорда Марадоны
Капитан "Наполи" Марек Хамшик после матча 17-го тура итальянской Серии А против "Торино" прокомментировал повторение рекорда легенды неаполитанцев Диего Марадоны.
Напомним, что 30-летний словак сравнялся с одиозным аргентинцем по количеству забитых голов в составе "партенопейцев".
"Рад слышать об этом. Приятно забить 115 голов за "Наполи", будучи полузащитником" - цитирует Хамшика Football Italia.
Не пропустите: Хамшик догнал Марадону по голам за "Наполи". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|41
|3
|Интер Милан
|17
|40
|4
|Рома
|16
|38
|5
|Лацио
|16
|33
|6
|Сампдория
|16
|27
|7
|Аталанта
|17
|24
|8
|Милан
|17
|24
|9
|Фиорентина
|17
|23
|10
|Торино
|17
|23
|11
|Удинезе
|16
|21
|12
|Болонья
|17
|21
|13
|Кьево
|17
|21
|14
|Кальяри
|17
|17
|15
|Сассуоло
|17
|17
|16
|Кротоне
|17
|15
|17
|Дженоа
|17
|14
|18
|СПАЛ
|17
|14
|19
|Хеллас Верона
|17
|13
|20
|Беневенто
|17
|1