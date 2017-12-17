Хамшик прокомментировал повторение рекорда Марадоны

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Хамшик прокомментировал повторение рекорда Марадоны

Капитан "Наполи" Марек Хамшик после матча 17-го тура итальянской Серии А против "Торино" прокомментировал повторение рекорда легенды неаполитанцев Диего Марадоны.

Напомним, что 30-летний словак сравнялся с одиозным аргентинцем по количеству забитых голов в составе "партенопейцев".

"Рад слышать об этом. Приятно забить 115 голов за "Наполи", будучи полузащитником" - цитирует Хамшика Football Italia.

Не пропустите: Хамшик догнал Марадону по голам за "Наполи". | http://soccernews.ru

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