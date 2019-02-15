Хамшик прокомментировал свой переход в "Далянь Ифан"

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Хамшик прокомментировал свой переход в "Далянь Ифан"

Новичок "Далянь Ифан" Марек Хамшик прокомментировал свой переход в китайский клуб.

Напомним, что 31-летний словак перебрался в Поднебесную за 15 миллионов евро из "Наполи", которому он отдал 11,5 лет карьеры.

"Для меня это новое приключение в стране, о которой я мало что знаю. Я воодушевлён и жду с нетерпением, когда смогу дебютировать за новый клуб" - приводит слова опытного хавбека Football Italia.

Хамшик заключил с "Далянь Ифан" контракт до декабря 2021 года. В Китае он, по некоторым данным, будет зарабатывать 9 миллионов евро за сезон.

Не пропустите: Хамшик обратился к болельщикам "Наполи". | http://soccernews.ru

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