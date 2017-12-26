Хамшик рассказал, что он пожелал себе на Новый Год
Хавбек "Наполи" Марек Хамшик поделился своими желаниями на 2018 год.
"В 2018 году хочу пожелать себе в первую очередь здоровья, а также хочется выиграть Скудетто с "Наполи". Это моя мечта. Кричать об этом не хочу, все-таки есть суеверия, но хочется выиграть Скудетто с "адзурри", и тогда это будет хороший год" - приводит слова Хамшика Calciomercato.
Читайте также: Хамшик побил рекорд Марадоны по количеству голов за "Наполи". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Лацио" переигрывает "Фиорентину" с минимальным счетом и выходит в полуфинал Кубка Италии
-
Символическая сборная первой половины сезона Бундеслиги
-
Беспощадный "Ливерпуль": "красные" в пух и прах разбили "Суонси"
-
Битва на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" с трудом вырывает ничью у "Бернли"
-
"Челси" обыграл "Брайтон" на "Стэмфорд Бридж"
Лента новостей
-
Лидер едет на север: "Ньюкасл Юнайтед" сразится с "Манчестер Сити"
-
"Лацио" - "Фиорентина" - 1:0 (обзор)
-
"Лацио" переигрывает "Фиорентину" с минимальным счетом и выходит в полуфинал Кубка Италии
-
Каррагер: "Фирмино стал более продуктивным футболистом"
-
Символическая сборная первой половины сезона Бундеслиги
-
Виллаш-Боаш рассказал, в каком чемпионате он хотел бы поработать
-
Яя Туре готов снова сыграть за сборную Кот-д’Ивуара
-
Президент "Бешикташа" рассказал о возможном трансфере Турана
-
Хамшик рассказал, что он пожелал себе на Новый Год
-
Конте прокомментировал слухи об интересе "Челси" к Артуро Видалю
-
Клопп прокомментировал победу над "Суонси"
-
Наставник БАТЭ может войти в тренерский штаб ЦСКА
-
"Ливерпуль" - "Суонси" - 5:0 (обзор)
-
Нападающий "Атлетико" может перейти в лиссабонский "Спортинг"
-
Беспощадный "Ливерпуль": "красные" в пух и прах разбили "Суонси"
-
Эллардайс рассказал о причинах сорвавшегося трансфера Жиру в "Эвертон"
-
Спаллетти поделился ожиданиями от миланского дерби
-
Моуринью намекнул на необходимость усиления состава для борьбы за чемпионство
-
"Реалу" советуют отказаться от идеи покупки Неймара
-
Конте: "В этом сезоне удача могла бы улыбаться нам и чаще"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|17
|42
|2
|Ювентус
|17
|41
|3
|Интер Милан
|17
|40
|4
|Рома
|16
|38
|5
|Лацио
|16
|33
|6
|Сампдория
|16
|27
|7
|Аталанта
|17
|24
|8
|Милан
|17
|24
|9
|Фиорентина
|17
|23
|10
|Торино
|17
|23
|11
|Удинезе
|16
|21
|12
|Болонья
|17
|21
|13
|Кьево
|17
|21
|14
|Кальяри
|17
|17
|15
|Сассуоло
|17
|17
|16
|Кротоне
|17
|15
|17
|Дженоа
|17
|14
|18
|СПАЛ
|17
|14
|19
|Хеллас Верона
|17
|13
|20
|Беневенто
|17
|1