Хамшик рассказал, что он пожелал себе на Новый Год

Хавбек "Наполи" Марек Хамшик поделился своими желаниями на 2018 год.

"В 2018 году хочу пожелать себе в первую очередь здоровья, а также хочется выиграть Скудетто с "Наполи". Это моя мечта. Кричать об этом не хочу, все-таки есть суеверия, но хочется выиграть Скудетто с "адзурри", и тогда это будет хороший год" - приводит слова Хамшика Calciomercato.

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