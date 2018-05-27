Хамшик раздумывает над переездом в Китай

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Хамшик раздумывает над переездом в Китай

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик признался, что сейчас раздумывает над переездом в Китай.

"Сейчас я игрок "Наполи". Но я беседовал с Анчелотти и признался, что меня соблазняет трансфер. В Китае я был только один раз, когда мы играли за Суперкубок, но в жизни нужно попробовать всё. Прямо сейчас мне хочется быть рядом с семьей, а дальше посмотрим" - цитирует 30-летнего словака Goal.com.

Напомним, что интерес к Хамшику проявляют "Гуанчжоу Эвергранд" и "Шаньдун Лунэн".

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