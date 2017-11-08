Хамшик: "Сборная Украины - сильный соперник"

Полузащитник сборной Словакии Марек Хамшик высказался о предстоящих товарищеских матчах своей командами с Украиной и Норвегией.

"Сборная Украины - сильный соперник. Однако у нас есть опыт выступлений против них, так как с ними провели два матча в отборочном раунде к Евро-2016.

Что касается Норвегии, то против них ещё не играли. Считаю, они хороши в обороне и неплохо играют на контратаках. Нас ожидают сложные матчи против серьёзных противников, но товарищеские игры и нужны для того, чтобы проверить силу своей команды и дать возможность проявить себя новым футболистам", - отметил он.

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