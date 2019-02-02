Хамшик согласился на переход в китайский клуб

Теги наполидалянь ифанмарек хамшиктрансферы

Хамшик согласился на переход в китайский клуб

Лидер "Наполи" Марек Хамшик принял решение перебраться в китайскую Суперлигу.

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, новым клубом словака станет "Далянь Ифан". С игроком будет заключено трехлетнее соглашение, по которому он будет получать 9 миллионов евро за сезон.

Трансфер Хамшика обойдется китайскому клубу в 15 миллионов евро.

Отметим, что Хамшик уже вошел в историю "Наполи" как игрок, забивший больше всех голов (121) и проведший рекордное количество игр (520).

Читайте также: Игрок "Эмполи" может перейти в "Наполи". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Валенсия" Черышева в результативном матче 22 тура Ла Лиги отобрала очки у "Барселоны"

"Валенсия" Черышева в результативном матче 22 тура Ла Лиги отобрала очки у "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 21 59
2 Наполи Наполи 22 51
3 Интер Милан Интер Милан 21 40
4 Милан Милан 21 35
5 Рома Рома 21 34
6 Сампдория Сампдория 22 33
7 Аталанта Аталанта 21 32
8 Лацио Лацио 21 32
9 Фиорентина Фиорентина 21 30
10 Торино Торино 21 30
11 Сассуоло Сассуоло 21 29
12 Парма Парма 21 28
13 Дженоа Дженоа 21 23
14 Кальяри Кальяри 21 21
15 СПАЛ СПАЛ 21 21
16 Удинезе Удинезе 21 18
17 Эмполи Эмполи 22 18
18 Болонья Болонья 21 14
19 Фрозиноне Фрозиноне 21 13
20 Кьево Кьево 22 9
Полная таблица

топ-5 тегов