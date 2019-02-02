Хамшик согласился на переход в китайский клуб

Лидер "Наполи" Марек Хамшик принял решение перебраться в китайскую Суперлигу.

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, новым клубом словака станет "Далянь Ифан". С игроком будет заключено трехлетнее соглашение, по которому он будет получать 9 миллионов евро за сезон.

Трансфер Хамшика обойдется китайскому клубу в 15 миллионов евро.

Отметим, что Хамшик уже вошел в историю "Наполи" как игрок, забивший больше всех голов (121) и проведший рекордное количество игр (520).

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