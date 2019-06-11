Хамшик стал лучшим бомбардиром сборной Словакии

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Хамшик стал лучшим бомбардиром сборной Словакии

Полузащитник сборной Словакии Марек Хамшик оформил дубль в матче квалификации Евро-2020 против Азербайджана.

Эти голы стали для 31-летнего футболиста 23-м и 24-м в составе национальной команды.

Таким образом, хавбек "Далянь Ифан" вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров словацкой сборной. Он опередил Роберта Виттека, в активе которого 23 мяча.

Стоит отметить, что Хамшик выступает за сборную с 2007 года, на его счету 109 сыгранных матчей.

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