Хамшик уверен, что "Наполи" и ЦСКА выйдут в плей-офф Лиги Чемпионов

Хавбек "Наполи" Марек Хамшик рассказал, с кем бы он хотел встретиться в плей-офф Лиги Чемпионов.

"В Лиге Чемпионов "Наполи" провел потрясающий матч с "Шахтером", и мы намерены отправиться в Роттердам за победой. В 1/8 финала я бы хотел сыграть против ЦСКА, а потом с командой вроде "Реала" - приводит слова Хамшика Football Italia.

На данный момент "Наполи" занимает 3-ю позицию в группе отставая от "Шахтера" на три очка.

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