Хамшик в седьмой раз признан лучшим игроком Словакии

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Хамшик в седьмой раз признан лучшим игроком Словакии

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик признан лучшим футболистом Словакии.

Хавбек получил эту награду в седьмой раз в своей карьере, что является рекордом для его страны.

В этом сезоне 30-летний Хамшик провел за "Наполи" 40 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

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