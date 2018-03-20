Хамшик в седьмой раз признан лучшим игроком Словакии

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик признан лучшим футболистом Словакии.

Хавбек получил эту награду в седьмой раз в своей карьере, что является рекордом для его страны.

В этом сезоне 30-летний Хамшик провел за "Наполи" 40 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Не пропустите: "Наполи" согласовал новый контракт с Сарри. | http://soccernews.ru