Хамшик в выходные пройдет медосмотр в "Далянь Ифан"
Игрок "Наполи" Марек Хамшик в скором времени перейдет в "Далянь Ифан". Об этом информирует Sport Mediaset.
31-летний полузащитник отправился в Мадрид для прохождения медостмотра, который состоится в выходные.
Словак обойдется "Далянь Ифану" в 20 миллионов евро + бонусы. О переходе футболиста объявят в начале следующей недели. Контракт рассчитан на три года.
Хамшик перешел в "Наполи" в 2007 году. В нынешнем сезоне футболист участвовал в 19 матчах, отметившись 1 голом и 1 ассистом.
Не пропустите: Переход Хамшика в китайский клуб под угрозой срыва: названа причина| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Хамшик в выходные пройдет медосмотр в "Далянь Ифан"
-
Мы добьемся успеха: новичок "Зенита" рассказал о переходе в команду
-
Горжусь ими: Почеттино ярко высказался об игроках "Тоттенхэма"
-
"Зенит" обыграл клуб из Европы в товарищеском матче
-
Черышев прокомментировал свой очередной гол за "Валенсию"
-
1
Гвардиола объяснил, почему не включил "Реал" в число лучших клубов последнего десятилетия
-
В "Интере" приняли важное решение по опытному игроку
-
6
СМИ: Дзюба может вернуться в "Спартак"
-
Солари озвучил претензии к Иско
-
"Атлетико" - "Реал": анонс и прогноз мадридского дерби в рамках 23 тура Ла Лиги
-
Мартиаль высказался об игре Погба
-
Французский футболист попал в эпицентр секс-скандала
-
Игрок "Атлетико" рассказал об отказе перейти в "Реал"
-
Адвокат Мамаева официально отреагировал на продление ареста своего подзащитного
-
Воспитанник ПСЖ перешел в клуб из Хорватии
-
Один из лидеров "Барселоны" вернулся в строй после травмы
-
Легенда "Манчестер Юнайтед" станет тренером английского клуба
-
Названо имя автора лучшего игрока АПЛ в январе
-
Сарри назвал сильнейшую команду Европы на данный момент
-
Роналду удивил именем домашнего животного
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|60
|2
|Наполи
|22
|51
|3
|Интер Милан
|22
|40
|4
|Лацио
|23
|38
|5
|Милан
|22
|36
|6
|Аталанта
|22
|35
|7
|Рома
|22
|35
|8
|Сампдория
|22
|33
|9
|Фиорентина
|22
|31
|10
|Торино
|22
|31
|11
|Сассуоло
|22
|30
|12
|Парма
|22
|29
|13
|Дженоа
|22
|24
|14
|СПАЛ
|22
|22
|15
|Кальяри
|22
|21
|16
|Удинезе
|22
|19
|17
|Эмполи
|23
|18
|18
|Болонья
|22
|17
|19
|Фрозиноне
|22
|13
|20
|Кьево
|22
|9