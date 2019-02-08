Хамшик в выходные пройдет медосмотр в "Далянь Ифан"

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Хамшик в выходные пройдет медосмотр в "Далянь Ифан"

Игрок "Наполи" Марек Хамшик в скором времени перейдет в "Далянь Ифан". Об этом информирует Sport Mediaset.

31-летний полузащитник отправился в Мадрид для прохождения медостмотра, который состоится в выходные.  

Словак обойдется "Далянь Ифану" в 20 миллионов евро + бонусы. О переходе футболиста объявят в начале следующей недели. Контракт рассчитан на три года.

Хамшик перешел в "Наполи" в 2007 году. В нынешнем сезоне футболист участвовал в 19 матчах, отметившись 1 голом и 1 ассистом. 

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