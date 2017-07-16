Хамшик верит в чемпионство "Наполи"

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик заявил, что он верит в чемпионство своей команды в предстоящем сезоне.

"Новый сезон только начинается, но кажется, что мы уже лучше, чем были в прошлом году. Команда много работает на тренировках, чтобы выйти на пик формы в середине августа. Верю, что мы можем выиграть скудетто. За последние два года мы доказали, что можем играть на высочайшем уровне" - цитирует Хамшика Football Italia.

Напомним, что в прошлом сезоне "Наполи" финишировал на третьем месте в турнирной таблице Серии А.

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