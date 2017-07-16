Хамшик верит в чемпионство "Наполи"

Теги марек хамшикнаполи

Хамшик верит в чемпионство "Наполи"

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик заявил, что он верит в чемпионство своей команды в предстоящем сезоне.

"Новый сезон только начинается, но кажется, что мы уже лучше, чем были в прошлом году. Команда много работает на тренировках, чтобы выйти на пик формы в середине августа. Верю, что мы можем выиграть скудетто. За последние два года мы доказали, что можем играть на высочайшем уровне" - цитирует Хамшика Football Italia.

Напомним, что в прошлом сезоне "Наполи" финишировал на третьем месте в турнирной таблице Серии А. 

Не пропустите: "Наполи" отказал "Торино" в трансфере Сапаты. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Милан" объявил о трансфере Бильи

"Милан" объявил о трансфере Бильи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов