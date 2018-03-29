Хамшик восстановился после травмы

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Хамшик восстановился после травмы

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик готов вернуться на поле, сообщает Football Italia.

Напомним, что 30-летний словак находился в лазарете из-за травмы бедра и операции по удалению миндалин.

Теперь же Хамшик вернулся к тренировкам в общей группе. Таким образом, он сможет сыграть с "Сассуоло" в матче 30-го тура Серии А, который состоится 31 марта.

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