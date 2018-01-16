Хамшик выбыл из строя

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик заболел гриппом, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 30-летний словак пропустил сегодняшнюю тренировку и пока неизвестно, когда он сможет вернуться в строй.

Источник утверждает, что Хамшик рискует пропустить матч с "Аталантой", который состоится 21 января.



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