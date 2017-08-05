Хамшик высказался о значимости возможной победы "Наполи" в Серии А

Капитан "Наполи" Марек Хамшик высказался о значимости возможной победы своей команды в итальянской Серии А.

"Скудетто с "Наполи" стоило бы десяти титулов с "Ювентусом" - сказал Хамшик.

Стоит отметить, что "Ювентус" становится победителем Серии А уже шесть сезонов подряд. Что касается "Наполи", то "партенопейцы" не выигрывали чемпионство с 1990 года.

Не пропустите: "Наполи" занял третье место в Audi Cup. | http://soccernews.ru