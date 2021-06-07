Хамшика зовут в Турцию

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Хамшика зовут в Турцию

Фото инстаграм Марека Хамшика

Полузащитник "Гетеборга" Марек Хамшик может сменить команду спустя три месяца после перехода в шведский клуб.

По информации журналиста Николо Скиры, на звёздного словака всерьёз претендует "Трабзонспор".

Турецкий клуб готов заключить с 33-летним футболистом контракт до 2023 года.

Хамшик присоединился к "Гетеборгу" 8 марта этого года и с тех пор забил 1 гол в 6 матчах.

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