Хамшика зовут в Турцию

Фото инстаграм Марека Хамшика

Полузащитник "Гетеборга" Марек Хамшик может сменить команду спустя три месяца после перехода в шведский клуб.

По информации журналиста Николо Скиры, на звёздного словака всерьёз претендует "Трабзонспор".

Турецкий клуб готов заключить с 33-летним футболистом контракт до 2023 года.

Хамшик присоединился к "Гетеборгу" 8 марта этого года и с тех пор забил 1 гол в 6 матчах.

Не пропустите: Бенитес может продолжить карьеру в Турции. | http://soccernews.ru